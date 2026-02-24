Süper Lig'de 23'üncü haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de oynanan 23'üncü hafta karşılaşmalarına ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan görüntülerde Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı ekipte yer alan Leroy Sane'nin iptal edilen golü yer aldı.

Dakikalar 49'u gösterdiğinde konuk ekip Galatasaray'ın tüm hatlarıyla yüklendiği bölümde sol kanattan ceza yayına doğru sokulan Noa Lang'ın derin pasıyla ceza alanı çaprazında savunma arkasına sarkan Sacha Boey karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı.

Kaleci Bahadır'dan seken topu penaltı noktasının önünde tamamlayan Leroy Sane, sağ ayağıyla yerden vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

OFSAYT KARARI VERİLDİ

Atilla Karaoğlan, santrayı gösterirken VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt için inceleme uyarısında bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan'a VAR tarafından gösterilen görüntüde, Sacha Boey ile Kazeem Olaigbe'nin pozisyonu tekrarlandı.

Pozisyonu birkaç defa izleyen Karaoğlan, ofsaytı karar verdi.

VAR KAYITLARI

Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasının 49'uncu dakikasında Leroy Sane'nin attığı golün iptal edilmesine ilişkin VAR kayıtları şöyle:

VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim.

Atilla Karaoğlan: Tamam.

VAR: Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim.

Atilla Karaoğlan: Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?

VAR: Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim.

Atilla Karaoğlan: Tamam. Gördüm.

Atilla Karaoğlan: 93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor.

Atilla Karaoğlan: Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var.

Atilla Karaoğlan: Rakibe etkisi var.

Atilla Karaoğlan: Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum.

VAR: Doğrudur, tamamdır.