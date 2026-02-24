Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci: Burada mağdur olan benim, biziz

Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturma...

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 gecesi yaşanan kaza hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli Timur Cihantimur’u olay yerinden uzaklaştırdıkları ve delilleri kararttıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Timur Cihantimur hakkında olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı yürütülen soruşturma sürerken, acılı aba Özer Aci ve acılı anne Pervin Aci süreci değerlendirerek sorumluların ömür boyu hapiste kalmalarını istedi.

"VİCDAN YOK, MERHAMET YOK, İNSAF YOK"

Baba Özer Aci, şüphelilerin ömür boyu hapiste kalmalarını istediğini belirterek, "İsterim ki ömür boyu içeride kalsınlar. Ben bir evlat kaybettim. 29 yaşında, genç yaşta, hayata doymadan bu dünyadan gitti. Kim sebep oldu? Bülent Cihantimur'un oğlu.

İddianamede yer aldığı gibi, başından beri 'baba suçlu, baba suçlu' dilimde tüy bitti ama sağ olsun savcılık onu göz ardı etmemiş.

İddianamesine bunu da yazmış. Baba; kendi evladını evlat görüp, başkalarının evladını evlat görmeyen bir yapıya sahip. Vicdan yok, merhamet yok, insaf yok." dedi.

"BENİM OĞLUM KAN KAYBINDAN ÖLDÜ"

Oğlunun 1 saatten fazla sürede çaresizce olay yerinden beklediğini ifade eden Baba, "Bu çerçevede 'Bir tek benim oğlum kurtulsun da diğerleri ölürse ölsün.' Buna 'doktor' diyoruz ne yazık ki. Ama zaman içerisinde anlaşıldı ki benim oğlum kan kaybından ölüyor.

Ambulans 81 dakika sonra oğlumu hastaneye götürüyor. Yani 81 dakika. İstanbul gibi yerde ambulansın hastayı hastaneye ulaştırma süresi 9 dakika, 10 dakika gibi bir zamanken 81 dakika çok uzun bir zaman. Olay yerine neredeyse 40 dakika civarında geliyor" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR MÜEBBET YESELER BİLE AZ DERİM"

Baba Aci, hazırlanan iddianamedeki hapis cezasın talebinin yetersiz olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

Ben adalete sığınıyorsam o da adalete sığınsın, sığınmak zorunda. Burada mağdur olan benim, biziz. Evladını kaybeden benim. En az bir empati kurmasını çok isterdim. Ama bir insanda merhamet, vicdan, insaf olmayınca empati kurmak çok zor oluyor. Ne yazık ki acı bir olay. Bunlar müebbet yeseler bile 'az' derim. Niye? Sonuçta hapisten çıkacaklar.



Var olan ömürlerini öyle veya böyle yaşayacaklar. Eninde sonunda hepimiz öleceğiz. Doktor Bey'e sesleniyorum; bir gün öleceğini unutma Doktor Bey, Nedir bu?



Milyonlar harcadın. Eline ne geçti? Kendini tatmin edebildin mi acaba? Vicdanın rahat mı? Bu acılı anneye, bu acılı babaya. Bir 'başınız sağ olsun, Allah rahmet etsin' diyemedin. Yazıklar olsun

"KAMUOYUNUN VİCDANI RAHATLAMAZSA O KENDİ VİCDANI İLE ZATEN BOĞULACAK"

Kamuoyunun vicdanının rahatlamasıyla kendi vicdanının da rahatlayacağını belirten Aci, "Bir hukuk devleti çerçevesinde benim vicdanımı 'şu kadar ceza verilirse rahatlar' veya 'şöyle olursa böyle olur' deme lüksüm yok.

Ancak kamuoyunun vicdanı rahatlarsa ben eminim ki o kamuoyu vicdanı içerisinde benim vicdanım da rahatlayacak.

Ama kamuoyunun vicdanı rahatlamazsa o kendi vicdanıyla zaten boğulacak." şeklinde konuştu.

"O TRAVMADAN O ÇOCUK KURTULABİLECEK Mİ ACABA"

Kendi çocuklarını bile yok ettiklerine değinen Aci, şu ifadelere yer verdi:

Bizi evlat sevgisinden iki türlü mahrum ederek ne geçti eline? Kendi hayatını mı kurtardı, çocuğunun hayatını mı kurtardı? 20 aydır hapisteler eski eşiyle çocuk. O yaşta eğitim hayatı bitti. O travmadan o çocuk kurtulabilecek mi acaba?



Kendi çocuklarını bile yok ettiler. Ben ne söyleyeyim ki onlara? Benim rahmetli oğlum, Münevver Karabulut cinayetini beraber oturduk yan yana izliyoruz haberleri. İşte kaçırdılar çocuğu, öte oldu beri oldu. Ne oldu sonuç? Hapishanede öldü gitti, Allah rahmet eylesin.



Oğluma sordum, dedim. "Oğlum. Bu tip bir olay başına gelse. Ben baba olarak ne yapardım biliyor musun?" dedim. Bu durdu, "Baba, kulağımdan tutar jandarmaya teslim edersin' dedi.

"ONLAR ÇIKMASIN, GÜN YÜZÜ GÖRMESİN"

Anne Pervin Aci ise şüphelilerin çok fazla ceza alması durumunda içinin o kadar çok rahatlayacağını belirterek, "O parayla sanki bir şeyler satın alır gibi oldu. Üç beş kişiyi satın aldı, başka kişileri de satın alabilirim zannediyor. Ben bu anda hiçbir şey gözüm görmüyor.

Evlat ateşi öyle bir yaktı beni ki gözüm hiçbir şey görmüyor. Çok özledim. Gece bile kalkıp mezara gidiyorum. Geçen gece eşimi de rahatsız ettim, 'Kalk gidelim' dedim gece. 10 yıl değil de bir 25 yıl vermeleri lazım. Ömür boyu vermeleri lazım. Çünkü bu kasti bir ölüm. Benim çocuğumun yarasına bir turnike yapsaydı benim oğlum yaşardı. 112'yi arasaydı. Erken gelirdi, 10 dakikaya gelirdi.

Benim oğlum kurtulurdu. Benim oğlum titrerken kan kaybından, onlar hala milletle, çocuğunu kaçırmaya çalışıyor. Önce bir o çocuğu kurtarsaydın bir doktorsan eğer. O ne kadar fazla ceza aldıkça benim içime su serpilecek. Onlar çıkmasınlar, gün yüzü görmesin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, aracıyla 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ya çarparak ölümüne sebep oldu.

Oğuz Murat Aci olay sırasında ATV tipi arazi aracıyla yol kenarında park halinde duruyordu.

1 Mart 2024'te gece yarısına yakın gerçekleşen ölümlü kazadan saatler sonra anne Tok ve oğlunun hava yoluyla Mısır'a gitmek için çıkış yaptıkları tespit edildi.

Adalet Bakanı Tunç, 2 Mart saat 03.50'de Mısır'a kaçan anne ve oğlunun buradan da Amerika'ya gittiklerini duyurdu.

BABA CİHANTİMUR SERBEST KALDI

Olaydan sonra Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bülent Cihantimur'un şirket çalışanı olan Ayşe Ceren Saltoğlu bir süre tutuklu kaldı.

Saltoğlu'nun anne ve oğlu havalimanına götürdüğü iddia ediliyordu.

ABD'DE TUTUKLANDILAR

İlerleyen süreçte Tok ve oğlunu New York kentinde gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Anne-oğul, ABD'de gözaltına alındı ve Haziran 2024'te Boston'da hakim karşısına çıktı.

İADE EDİLEMELERİNE KARAR VERİLDİ

Hakim, Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şubat'ta yaptığı bir paylaşımda ABD'de ilgili mahkemenin Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiğini duyurdu.