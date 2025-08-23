Kuraklık riski altındaki göller için acil eylem planı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklık riski taşıyan göllerde su seviyesi düşüşü, su kalitesinde bozulma, sazlık alan kaybı ve canlı türlerinde azalmayı önlemek amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Ulusal Su Kurulu toplantısında, risk altındaki göllere ilişkin acil eylem planlarının hazırlanması kararlaştırıldı.

ÖNCELİKLİ GÖLLER VE ACİL EYLEM PLANI

Kuraklık riski değerlendirmesi sonucunda Beyşehir, Akşehir, Eber, Bafa, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri öncelikli olarak belirlendi. Bakanlık, özellikle Beyşehir Gölü için acil eylem planı hazırladı.

Plan kapsamında:

Sulama sistemlerinin modernizasyonu

Yeraltı suyu kullanımının kontrolü

Havzalar arası su transferleri

İçme-kullanma suyu şebekelerinde kayıpların azaltılması

Kullanılmış suların yeniden kullanımı

Su verimliliği projelerinin hayata geçirilmesi

BEYŞEHİR GÖLÜ'NÜN ÖNEMİ

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Beyşehir Gölü’nün Orta Anadolu’nun en büyük tatlı su kaynağı olduğunu vurguladı. Ayas, gölün tamamen kurumasının balıklar, kuşlar ve sazlıklar üzerinde ciddi ekolojik kayıplara yol açacağını belirtti. Ayrıca kirlilik yükü ve tarımsal drenajların su kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

YERALTI SULARININ KONTROLÜ VE SULAMA MODERNİZASYONU

Ayas, yeraltı sularının aşırı kullanımının önlenmesinin gölü besleyen rezervleri koruyacağını söyledi. Sulama sistemlerinin modernizasyonunun tarımsal kullanımda büyük tasarruf sağlayacağını belirten Ayas, bu adımın artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade etti.

ATIK SULAR VE SU VERİMLİLİĞİ PROJELERİ

Plan kapsamında kullanılmış suların yeniden değerlendirilmesi ve içme-kullanma şebekelerindeki kayıpların azaltılması da önem taşıyor. Ayas, bu önlemlerin hem altyapı hem de toplumsal farkındalık açısından uzun vadeli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

HAVZALAR ARASI SU TRANSFERİNİN RİSKLERİ

Ayas, havzalar arası su transferlerinin teknik olarak uygulanabilir olduğunu ancak ekolojik dengesizlikler yaratabileceğini belirtti. Su transferi sırasında farklı türlerin taşınabileceğini ve suyu alınan havzada ekolojik bozulmalar yaşanabileceğini dile getirdi.

EYLEM PLANI: DOĞRU BİR BAŞLANGIÇ

Ayas, su kaybının gölün eski sağlığına geri dönmesini zorlaştırabileceğini belirterek, ekolojik restorasyonların uzun süreli bir süreç gerektirdiğini söyledi. Finansman, yerel yönetimlerin kararlılığı ve toplumun sahiplenmesinin başarı için kritik olduğunu vurguladı.

KONTROLSÜZ SU KULLANIMI EN BÜYÜK TEHDİT

İklim değişikliğinin gölleri kuruttuğunu hatırlatan Ayas, asıl riskin kontrolsüz su kullanımı olduğunu ifade etti. Buharlaşmanın arttığını ve yağışların düzensizleştiğini belirten Ayas, planın tüm kuraklık tehdidi altındaki göller için uygulanması gerektiğini söyledi.