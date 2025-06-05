İHA

Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar yanlarına aldıkları eşyalarla birlikte ülkelerine dönüyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Suriye'ye gönüllü geri dönüşler hızlandı.

Suriyeli sığınmacılar, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

"DAHA İYİ GÜNLERE ULAŞACAĞIZ İNŞALLAH"

14 yıldır İstanbul'da yaşayan Hüseyin Salih, henüz 9 yaşındayken Türkiye'ye geldiğini belirterek, "14 senedir Türkiye'deyim, hiç Suriye'ye dönmedim. Çok güzel duygular yaşıyorum. Türkiye'de çok güzel hatıralarım oldu, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Arkadaşları bırakmak benim için çok zor oldu, bunu kelimelerle ifade edemem. Kötü hatıralarım da oldu, iyi hatıralarım da. Türkiye, gerçekten çok güzel ve başarılı bir ülke. Suriye de yavaş yavaş düzeliyor. Tüm mültecilerin bir gün dönmesini isterim çünkü herkese görev düşüyor. El birliğiyle daha iyi günlere ulaşacağız inşallah" dedi.

Kalıcı olarak ülkesine döndüğünü ifade eden Salih, "Buradaki vatandaşlar çok iyiydi. Cumhurbaşkanımızın bizlere sahip çıkması, Suriyelileri kabullenmesi çok güzel bir şeydi. Savaşta bizi mülteci olarak kabul etmesi, bize kucak açması unutulmaz bir davranış. Türkiye'deki ilk yıllarımda çok büyük beklentilerim vardı ve bu beklentilerim karşılandı. Çocukluğumdan beri buradayım, şimdi geri dönmek çok hüzünlü. Ama inşallah hakkımızda hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRDİM"

İstanbul'dan gelen bir başka sığınmacı Mahmud Kila ise 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Çok güzel zamanlar geçirdim. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Artık kalıcı olarak Halep'e dönüyorum" şeklinde konuştu.

32 yaşındaki Muhammed Radip Seruy da 7 yıldır İstanbul'da yaşadığını ifade ederek, "Türkiye'de kalıp işiyle uğraştım. Buradaki insanlar çok iyi. Güzel zamanlarım oldu. Şimdi Şam'a dönüyorum" dedi.