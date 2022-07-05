Kurban Bayramı tarifesi! Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, otogaz ne kadar?

Kurban Bayramı tarifesi! Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, otogaz ne kadar?

Kurban Bayramı'nda seyahat edecek olan sürücüler, akaryakıt fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Peki benzin, motorin ve otogaz ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt litre fiyatları...

Kurban Bayramı'nda 9 günlük bir tatil için sayılı günler kaldı.

Bayramda seyahat ve ziyaret için yollara düşecek olan araç sahiplerinin bir gözü de akaryakıt fiyatlarında.

Pompaya yansıyan zam ve indirimler sıklıkla değişiyor. Benzin fiyatlarına bayram öncesi bir zam daha söz konusu.

Zam sonrası bayramda benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar oldu merakla araştırılıyor.

Deposunu dolduracak olan sürücüler, güncek akaryakıt fiyatlarını sorguluyor. Bu kapsamda arama motorlarında "Benzin litresi kaç lira, motorin ne kadar, otogaz kaç TL" gibi başlıklar yer alıyor.

İşte bayramda güncel akaryakıt fiyatları 2022...

2022 Kurban Bayramı'nda akaryakıt fiyatları

Benzin grubuna 7 Temmuz çarşamba gününden itibaren 96 kuruş zam gelecek.

Bu geceki zamla birlikte benzin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,16 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 26,28 TL’ye yükselecek.

Motorin litre fiyatı ise İstanbul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL ve İzmir’de 26,77 TL seviyesinde bulunuyor.