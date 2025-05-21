Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzaması yönündeki beklenti, turizm sektörünü şimdiden canlandırdı.

Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da, tatil planlarını erkene çeken yerli ve yabancı turistlerin rezervasyonları, özellikle kıyı bölgelerinde otellerin doluluk oranlarını yüzde 70 seviyelerine taşıdı.

TATİL BÖLGELERİNDE REZERVASYON YOĞUNLUĞU

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, sahil kesimlerinde doluluk oranlarının turizmcileri memnun edecek düzeye ulaşmasını beklediklerini, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise daha sakin bir dönem öngördüklerini açıkladı.

İstanbul’daki otellerde ise konaklamaların ağırlıklı olarak yabancı turistlerle sınırlı kalacağı ifade edildi.

KİŞİ BAŞI GÜNLÜK KONAKLAMA MALİYETİ 100 BİN TL'YE DAYANDI

Limak Otelleri Genel Koordinatörü ve Limak Holding Turizm Grubu Başkanı Kaan Kaşif Kavakoğlu, sektörün tatilin 9 güne uzaması ihtimaline göre hazırlık yaptığını belirtti.

Kavakoğlu, Antalya ve çevresinde kişi başı günlük konaklama maliyetinin 5 bin TL’den başladığını, lüks otellerde bu rakamın 100 bin TL’ye kadar çıktığını vurguladı.

BİR HAFTALIK TATİL 170 BİN LİRA

Bayram tatili için tatil bölgelerindeki güncel verilere göre masraflar, farklılık gösteriyor.

4 kişilik bir ailenin en asgari düzeydeki konaklamaları, yaklaşık 140 bin lirayı buluyor.

Bunun içine yaklaşık 30 bin lira tutarında ulaşımı da dahil edersek, bayram tatilinin en düşük maliyeti 170 bin liraya ulaşıyor.

OTELLER ŞİMDİDEN DOLDU

Turizmci Kamil Berk ise fiyatların geçen yıla göre ortalama yüzde 5 arttığını belirterek, “Şu an net bir şey söylemek zor, ancak tatilin uzatılması turizm açısından olumlu olur” dedi.

Berk, otellerin doluluk oranlarının şu anda yüzde 70’lerde olduğunu aktardı.

YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ

Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Çeşme bu bayramda da en çok tercih edilen tatil rotaları arasında yer alıyor.

Özellikle Almanya, Rusya ve Polonya gibi ülkelerden gelen yabancı turistlerin sayısında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor.

EN ÇOK ULAŞIMA HARCAMA YAPILIYOR

Tatilcilerin en çok harcama yaptığı kalemlerden biri de ulaşım oldu. Bayram öncesi uçak ve otobüs biletlerinde fiyat artışı yaşanırken, araç kiralama ve elektrikli araçlara olan talep de yükselişte.

Bu artış, tatil maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Tatilin en mütevazı bütçeli hali bile 4 kişilik bir aile için konaklama dahil yaklaşık 140 bin lirayı bulurken, ulaşım da eklendiğinde en düşük toplam maliyet 170 bin liraya ulaşıyor.

BODRUM'DA FİYATLAR REKOR SEVİYEDE

Yaz sezonuna giren Bodrum’da da hareketlilik başladı.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, kentte her kesime yönelik plaj ve konaklama alanları olduğunu vurgulayarak otellerdeki kişi başı gecelik oda fiyatlarının 2 bin TL’den başlayıp, Türkbükü ve Yalıkavak gibi lüks bölgelerde 43 bin TL’ye kadar çıktığını belirtti.

PLAJA GİRİŞ FİYATLARI 6 BİN TL'YE KADAR YÜKSELDİ

Plajlara giriş ücretleri ise hizmet kalitesine göre kişi başı 1000 TL'den başlayıp, harcama limiti uygulanarak 6 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.

Şahin, tatile geleceklerin fiyat artışlarından etkilenmemesi için erken rezervasyon yapmalarını ve dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını önerdi. Tüketicilerin, tatil rezervasyonu yapmadan önce otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

SEZONUN ÖNÜNDEKİ ENGEL: İNŞAAT ÇALIŞMALARI

Öte yandan Bodrum’da 15 Mayıs itibarıyla başlayan inşaat yasağına rağmen devam eden bazı projeler, özellikle beton mikserleri ve hafriyat kamyonlarının yol açtığı görüntü ve gürültü kirliliği nedeniyle turizmcilerin tepkisini çekiyor.

Alişir Şahin, “Otellerin dibinde süren inşaatlar turistleri rahatsız ediyor. 5 aylık kısa bir sezonumuz var, zaman kaybetmeden bu faaliyetler durdurulmalı” dedi.

"BAYRAM TATİLİNİN 9 GÜNE ÇIKARILMASI SEKTÖRE CAN SİMİDİ OLUR"

Bayramın 9 güne uzatılması yönünde beklentilerini yineleyen Şahin, “Bu karar sektöre can simidi olur. Erken açıklanırsa, vatandaşlar da rezervasyonlarını önceden yapar, turizmciler hazırlıklarını buna göre tamamlar” ifadelerini kullandı.