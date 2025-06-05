Kurban Bayramı'nda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

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Hava sıcaklığı yükseliyor...

Kurban Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

BAYRAM SICAK GEÇECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre; ülke geneli yağışsız ve sıcak havanın etkisi altına girecek.

Sıcaklık batı kesimlerde artacak. Zamanla tüm yurtta sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'NUN DOĞUSUNDA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bazı bölgelerde ise yağış etkili olacak.

Arefe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevreleri; bayramın birinci günü ise Doğu Anadolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

Bayramın ikinci günü yağış beklenmiyor.

Üçüncü gün Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimleri; dördüncü gün ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağış alacağı tahmin ediliyor.

Bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da hava az bulutlu ve açık olacak.

BAYRAM İÇİN HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

6 Haziran Cuma (1. Bayram Günü):

Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu: Hafif azalan sıcaklıklar, gündüz 28-30°C, akşam 17-19°C. Hava genellikle açık.

İç Anadolu, Doğu Anadolu: Gündüz 27-29°C, gece 16-18°C, hava serin ve açık.

Karadeniz: Bölgesel bulutlanma olabilir, ancak yağış ihtimali düşük. Sıcaklık 22-26°C civarında.

Batı bölgelerde yağış beklenmiyor, hava açık ve güneşli olacak. Ancak Doğu Anadolu’nun doğusunda yerel yağışlar görülebilir.

Gece sıcaklıkları iç kesimlerde ve özellikle Doğu Anadolu ile Karadeniz’in iç bölgelerinde hâlâ düşük seviyelerde seyrediyor. Bu bölgelerde gece sıcaklıkları 8 ila 12 derece arasında değişiyor.

Öte yandan Marmara, Ege kıyıları ve Akdeniz bölgeleri yaz sıcaklıklarını hissetmeye başlamış olacak. Bu bölgelerde gece sıcaklıkları 24 dereceye kadar yükseliyor.

7 Haziran Cumartesi (2. Bayram Günü):

Genel Durum: Hava sıcaklıkları birkaç derece düşerek daha serin bir gün olacak.

Ege, Marmara, Güneydoğu Anadolu: 26-28°C gündüz sıcaklığı, akşam 17-19°C. Bulutlanma artabilir, hafif esintiler olacak.

İç ve Doğu Anadolu: Gündüz 24-26°C, gece 15-17°C, daha serin ve rahatlatıcı.

Karadeniz: Bölgesel olarak parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor.

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sadece Doğu Anadolu’da yerel ve kısa süreli yağışlar görülebilir.

Güneydoğu Anadolu’da gündüz sıcaklıkları 40 dereceye kadar yükseliyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar 30 ila 35 derece arasında olacak.

Doğu Karadeniz’de ise diğer bölgelere kıyasla sıcaklıklar belirgin şekilde artmıyor; bu bölgede hava görece daha serin kalmaya devam edecek.

8 Haziran Pazar (3. Bayram Günü):

Kurban Bayramı’nın üçüncü günü olan Pazar günü az bulutlu bir hava ile birlikte en düşük sıcaklık 16°C, en yüksek 34°C, nem (%) 27-85, rüzgar (km/sa) doğudan 16 km esecek.

Genel olarak yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sadece Doğu Anadolu’nun doğusunda çok zayıf ve lokal yağış geçişleri görülebilir.

Pazar günü de hava durumu, cumartesi günüyle benzer olacak. Sıcaklık değerlerinde belirgin bir değişiklik beklenmiyor; mevcut sıcaklıklar korunacak.

9 Haziran Pazartesi (4. Bayram Günü):

Kurban Bayramı’nın son günü olan Pazartesi günü de yine az bulutlu bir hava ile birlikte en düşük sıcaklık 17°C, en yüksek 35°C, nem (%) 19-76, rüzgar (km/sa)kuzeydoğudan 6 km. olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Diğer iki güne kıyasla benzer hava koşulları hakim olacak. Sıcaklıklarda genel olarak önceki günlere göre 1-2 derece kadar küçük dalgalanmalar olabilir.

Bayramın üçüncü ve dördüncü gününde ise yurt genelinde tamamen yağış yok.

ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

Ankara: Bugün ve bayram süresince az bulutlu ve açık. Sıcaklık bugün 29, yarın 31, cumartesi, pazar ve pazartesi 32 derece civarında seyredecek.

İstanbul: Genellikle parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık bugün 31, yarın 30, cumartesi ve pazar 28, pazartesi 29 derece civarında seyredecek.

İzmir: Genellikle az bulutlu ve açık. Sıcaklık bugün 35, yarın 34, cumartesi, pazar ve pazartesi 33 derece civarında seyredecek.