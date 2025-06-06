Kurban Bayramı'nı bir gün sonra kutlayacak ülkeler

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İslam dünyası, bir kez daha Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyor...

Bu yıl da Kurban Bayramı için İslam dünyasında iki farklı tarih ortaya çıktı.

Astronomik hesaplar ve İslam hukuku kurumlarının kararlarındaki farklılıklar nedeniyle bayram, bazı ülkelerde 7 Haziran Cumartesi günü kutlanacak.

TÜRKİYE'DE BUGÜN KUTLANIYOR

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu birçok ülkede arife günü 5 Haziran Perşembe olarak belirlendi. Bayramın ilk günü, 6 Haziran Cuma şeklinde ilan edildi.

Suudi Arabistan, bugünün Zilhicce ayının ilk günü olduğunu, Kurban Bayramı'nın da 6 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Buna göre Zilhicce'nin 9'uncu günü olan 5 Haziran'ın arife günü, 6 Haziran'ın da Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak idrak edileceği aktarıldı.

Hicri takvime göre Zilhicce'nin 10'unda sabah namazı vaktinden sonra Kurban Bayramı başlıyor, 13'üncü günün ikindi namazı vaktinde sona eriyor.

7 HAZİRAN'DA KARŞILAYACAKLAR LİSTESİ

Dünya genelinde bayramı 7 Haziran'da karşılayacaklar da bulunuyor.

7 ülkede alınan karara göre, bayramın ilk gününün perşembe olduğu ilan edildi.

Bu ülkeler; Brunei, Malezya, Endonezya, Fas, Hindistan, Singapur, Pakistan ve Irak'taki Şii Müslümanlar şeklinde sıralandı.

KURBAN BAYRAMI TARİHİNDEKİ FARKLILIĞIN NEDENİ

İslam hukukunda esas alınan Ay takvimi, Ay'ın ilk günlerinde aldığı hilal konumuna göre belirleniyor.

Bu takvime göre, ayların başlangıcı hilalin durumuna bağlı olarak her sene değiştiğinden, İslam fıkhında ayların başlangıcı ve dolayısıyla günlerin tespiti için iki görüş bulunuyor.

Ayın başlangıcı için hilali çıplak gözle görme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri arasında, yöntem nedeniyle günlerin belirlenmesinde zaman zaman farklılıklar meydana geliyor.