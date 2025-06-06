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DHA

Kurban Bayramı’nın ilk gününde önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Ancak her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar kaçınılmaz oldu.

Kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle birçok vatandaş, çeşitli yerlerinden yaralandı.

KASAPLAR ACİLLERİN YOLUNU TUTTU

Samsun'da da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran acemi kasaplardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçak kesiği nedeniyle el, kol ve bacak gibi bölgelerinden yaralandı.

Kimi vatandaş uzun süredir hayvan kestiğini, başına ilk defa böyle bir şey geldiğini söylerken kimileri ise hayvan keserken kendini kestiğini ifade etti.

DÜZCE'DE 27 KİŞİ YARALANDI

Düzce'de de kurban kesmeye çalışırken yaralanan 27 kişi, sabah saatlerinden itibaren kentteki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye ya da kesime yardımcı olmaya çalışan bazı vatandaşlar, kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı.

ACİL SERVİSLERDE MÜDAHALE EDİLDİ

Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan kişiler, sabah saatlerinden itibaren çeşitli hastanelere başvurdu.

Acil servislerde müdahale edilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"KURBAN KESİMİ SIRASINDA DANA SIKIŞTIRDI"

Kurban kesimi sırasında dananın kendisini sıkıştırdığını belirten bir vatandaş, "Kurban kesimi esnasında dana sıkıştırdı. Kolumun üzerinde deriyi sıyırdı. Herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

"EVE GİDİNCE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kendi hayvanlarını keserken yaralanan Ferhat Ergin ise, "Hayvanı keserken bıçağın burnu kaydı, bacağıma geldi. Doktorlar önemli bir sorun olmadığını söyledi, dört dikiş attılar. Allah nasip ederse eve gidince çalışmaya devam edeceğiz. Çok ağır iş yapamam ama parçalama işini halledeceğim. Zaten hayvanlar bizim kendi hayvanlarımız." diye konuştu.

MALATYA'DA DA KASAPLAR HASTANEYE KOŞTU

Malatya’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kendini yaralayan çok sayıda kasap, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran yaralı vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, vatandaşları kurban kesimi sırasında dikkatli olmaları ve mümkünse işi ehline bırakmaları konusunda uyardı.