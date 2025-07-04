Kurultay davasında 2'nci görevsizlik kararı

Gündem CHP'nin şaibeli kurultay davası...

4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda "oyların para karşılığı kullanıldığı" iddialarıyla açılan dava, üçüncü duruşmanın ardından 8 Eylül'e ertelendi.

GÖREVSİZLİK KARARI KALDIRILMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada da geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşanmıştı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı.

2'İNCİ GÖREVSİZLİK KARARI

Kurultay davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

CHP kurultay davasında mahkeme, tekrar görevsizlik kararı verdi.

Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, bu kez dosyayı ağır cezaya değil, bölge mahkemesine gönderdi.

NE OLMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalefet" suçundan iddianame düzenlemişti.

İddianamede, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği kurultayda, bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına yer verildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 37. maddeleri kapsamında 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istenmişti.