Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, alkollü mekanın açılışına katıldı

Aydın'da tartışma yaratan görüntüler...

Kuşadası ilçesinde alkollü bir mekanın açılışı yapıldı.

Açılışa katılan isimlerden biri de CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel oldu.

"KANDAKİ ALKOL SEVİYESİ ARTACAK"

Burada mikrofonu eline alarak bir konuşma yapan Günel'in sözleri, tartışmalara neden oldu.

Günel, yaptığı konuşmada "Belli ki müdavimi olacağız, belli ki kandaki alkol seviyesi artacak. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu.

Birçok kullanıcı, Günel'in sözlerine tepki gösterdi.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Günel ise gelen tepkilerin ardından sessizliğini korudu.

Ne Günel'den ne de belediyenin resmi hesabından görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.