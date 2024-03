DHA

Türkiye, sağlık sektöründe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Şehir hastaneleri, yurdun dört bir tarafındaki şehirlerde peyderpey açılmaya devam ediyor.

Evliya Çelebi Mahallesi'nde 2017 yılında yapımına başlanan Kütahya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı.

3 hastaya yatış verildi

Sabah saatlerinden itibaren acil servis ve polikliniklere başvuran 500'ün üzerinde hasta muayene edildi, 3 hastaya yatış verildi.

Hastane personeli gerekli yönlendirmeleri yaparak hastaların yeni hastanede zorlanmadan işlemlerini yaptırmalarına yardımcı oldu.

"Biz de bugün bu mutlu anı hep birlikte yaşadık"

Kütahya halkının Şehir Hastanesi için çok sabrettiğini ifade eden Kütahya Valisi Musa Işın şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü hizmet verebileceğimiz şekilde dizayn edildi"

Hastanenin teknik altyapısı hakkında bilgiler veren Kütahya İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Ünkoç ise, biri fizik tedavi olmak üzere 2 yerleşkeden oluşan Şehir Hastanesi'nde toplam 610 yatağın bulunduğunu söyledi.

Ünkoç açıklamalarında şunları kaydetti:

Burada ana yerleşkemiz var 510 yataklı. 100 yataklı da Yoncalı'da Fizik Tedavi Hastanemiz var. Toplam 180 bin metrekare kapalı alanımız var. Burada her türlü hizmete verebileceğimiz şekilde dizayn edildi. 122 tane poliklinik odamız ve bununla beraber müştemilatıyla beraber yaklaşık 180 tane poliklinik katlarında odamız var. Binamız, 2 tane kulemiz, bir tane de ana kor dediğimiz yapıdan oluşuyor. Anakorda polikliniklerimizle birlikte görüntüleme merkezimiz, MR'ımız, tomografilerimiz, röntgen cihazlarımız ve ultrasonlarımız bulunuyor. Aynı zamanda bu ana kor dediğimiz yapıda, acil servisimiz var. Kot farkından dolayı acil servis, binanın yola göre arka tarafından giriliyor. Servis olarak da her T1 ve T2 kule dediğimiz her 2 kulede 510 tane yatağımız bulunuyor. Bu 510 yatağın 79 tanesi yoğun bakım yatağı, 20 tane ameliyathanemiz var. Bütün bunlarla birlikte inşallah bugün itibariyle vatandaşımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız.