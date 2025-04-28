Kütahya Simav'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan depremler sıklaştı.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, gündemdeki yerini korurken Kütahya'dan bir deprem haberi daha geldi.

3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre saat 02.45'te merkez üssü Simav ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11.82 kilometre derilikte meydana geldiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.