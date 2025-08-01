Kütahya'da 2 dakika arayla 3,8 büyüklüğünde 2 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 07.15'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, yerin 8,4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

2 DAKİKA SONRA TEKRAR DEPREM OLDU

Simav, bu depremden 2 dakika sonra, saat 07.17'de bir kez daha sallandı.

Büyüklüğü 3.8 olarak ölçülen bu depremin derinliği ise 11,19 kilometre olarak ölçüldü.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.