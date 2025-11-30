Abone ol: Google News

Kütahya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Merkez üssü Gediz olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.3 km derinliğinde kaydedilen afet sonrası bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı ise henüz bilinmiyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 11:48
  • Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
  • Deprem, yerin 10.3 km derinliğinde meydana geldi.
  • Olaydan sonra olumsuz bir durum olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Türkiye sallanmaya devam ediyor.

Kütahya'da bir sarsıntı daha kaydedildi.

4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM MEYDANA GELDİ

Merkez üssü Gediz olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, sarsıntı yerin 10.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

11.36'da kayda geçen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.

