Kütahya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

- Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
- Deprem, yerin 10.3 km derinliğinde meydana geldi.
- Olaydan sonra olumsuz bir durum olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Türkiye sallanmaya devam ediyor.
Kütahya'da bir sarsıntı daha kaydedildi.
4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM MEYDANA GELDİ
Merkez üssü Gediz olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, sarsıntı yerin 10.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.
11.36'da kayda geçen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.