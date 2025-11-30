Kütahya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Merkez üssü Gediz olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.3 km derinliğinde kaydedilen afet sonrası bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı ise henüz bilinmiyor.