Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Kütahya sallanıyor...

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından artçılar yaşanmaya devam ederken, son günlerde de Kütahya'da da hareketlilik yaşanıyor.

Son yaşanan gelişmede, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da deprem meydana geldiğini açıkladı.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, depreme ilişkin detayları sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Açıklamada, merkez üssü Simav olan depremin 4.2 büyüklüğünde gerçekleştiği kaydedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ

Deprem, yerin yaklaşık 12,55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar panik yaşarken, Kütahya'da son günlerde meydana gelen peş peşe depremler ise dikkat çekiyor.

KÜTAHYA'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Öte yandan Kütahya Simav'da son günlerde art arda yaşanan depremler de son olarak dün 2 ayrı deprem meydana geldiği bildirilmişti.

AFAD tarafından yağılan açıklamada, Simav'da dün saat 14.38'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedilmişti.

Ayrıca, saat 20.07'de meydana gelen bir diğer depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak açıklanmıştı.

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