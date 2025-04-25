Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan depremler sıklaştı.
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, gündemdeki yerini korurken bir deprem haberi de Kütahya'dan geldi.
4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 07.23'te merkez üssü Simav ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 8.81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 07.29'da da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
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