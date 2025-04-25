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Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.23'te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 07.29'da ise 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.