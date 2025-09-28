Kütahya'daki 5.4'lük depremin ardından bakanlıklardan açıklama

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğini hatırladı.

Son zamanlarda sıklıkla deprem meydana gelen Balıkesir'in ardından bu kez Kütahya da sallandı.

Simav merkezli 5.4 büyüklüğünde ve 8.46 derinliğindeki depremin ardından yetkililerden açıklama geldi.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevre illerde de hissedilen depremin ardından gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."

"İLGİLİ TÜM KURUMLARIMIZ SAHA TARAMALARINA BAŞLAMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremle ilgili, ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Yerlikaya, Simav'da saat 12.59'da yaşanan depremle ilgili NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

"EŞ GÜDÜM HALİNDE SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: