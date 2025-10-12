Kuvvetli yağış ülkeyi sarıyor: 6 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı hava durumu tarihleri verilerine göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış bekleniyor.

Yaz mevsiminde yağışsız geçen günlerin ardından, kuraklık nedeniyle kuruyan barajlar dolmaya başlıyor.

6 İLDE SARI KODLU UYARI

Birçok kentte kuvvetli şekilde görülen yağış etkisini sürdürmeye devam edecek.

MGM, 6 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce illeri için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ YURDU ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

SICAKLIK HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞÜYOR

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ile 6 derece altına düşen hava sıcaklıkları, kar yağışının da kapıda olduğunu gösteriyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

12 Ekim Pazar:

13 Ekim Pazartesi:

14 Ekim Salı:

15 Ekim Çarşamba:

16 Ekim Perşembe: