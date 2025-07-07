Kuzey Irak'ta şehit düşen 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Türkiye, 12 yiğidine ağlıyor...
28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını aramak için Milli Savunma Bakanlığınca arama-tarama faaliyeti başlatıldı.
Çalışma kapsamında terörden temizlenmiş 852 rakımlı tepedeki bir mağaraya giren 19 askerimiz, içeride bulunan metan gazından etkilendi.
12 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU
Yaşanan elim olay sonrası hastaneye kaldırılan Mehmetçik'ten 5'i, aynı gün şehit düştü.
Hastanede tedavi gören 7 askerin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 12'ye yükseldi.
TÖREN DÜZENLENDİ
Askerlerin şehadet haberleri baba ocaklarına ulaşırken, milyonlar da yasa boğuldu.
Şehit düşen 12 askerden 6'sı için, Hakkari'de tören düzenlendi.
NAAŞLARI TÜRK BAYRAĞINA SARILDI
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törende şehit İstihkam Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Ahmet Kuşak, Özkan Özkanlı, Ahmet Gültekin ve Mahsun Yeşildemir'in Türk bayraklarına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.
MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR
Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklara konulan şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.
Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.
AZİZ ŞEHİTLERİMİZ
Şehit P. Tğm. Furkan Sert
Şehit P. Komd. Asb. Kd. Çvş. Fikret Mangura
Şehit P. Uzm. Çvş. Enver Yaman
Şehit P. Uzm. Çvş. Kani Obi
Şehit İs.Uzm.Çvş. Ümit ÜZÜM
Şehit P.Söz. Er Celattin UYANIK
Şehit P.Söz. Er Ahmet GÜLTEKİN
Şehit P. Söz .Er Özkan ÖZKANLI
Şehit P. Söz .Er MahsuN YEŞİLDEMİR
Şehit P. Söz .Er Ahmet KUŞAK
Şehit Müht.Asb.Kd.Çvş Abdurrahman AKDOĞAN
Şehit P.Ütğm. Ege AKAR