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Kuzey Irak'ta şehit düşen 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2022 yılında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını ararken metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı.

AA AA
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Türkiye, 12 yiğidine ağlıyor...

28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını aramak için Milli Savunma Bakanlığınca arama-tarama faaliyeti başlatıldı.

Çalışma kapsamında terörden temizlenmiş 852 rakımlı tepedeki bir mağaraya giren 19 askerimiz, içeride bulunan metan gazından etkilendi.

12 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

Yaşanan elim olay sonrası hastaneye kaldırılan Mehmetçik'ten 5'i, aynı gün şehit düştü.

Hastanede tedavi gören 7 askerin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 12'ye yükseldi.

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TÖREN DÜZENLENDİ

Askerlerin şehadet haberleri baba ocaklarına ulaşırken, milyonlar da yasa boğuldu.

Şehit düşen 12 askerden 6'sı için, Hakkari'de tören düzenlendi.

Kuzey Irak'ta şehit düşen askerin yürek yakan videosu Kuzey Irak'ta şehit düşen askerin yürek yakan videosu

NAAŞLARI TÜRK BAYRAĞINA SARILDI

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törende şehit İstihkam Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Ahmet Kuşak, Özkan Özkanlı, Ahmet Gültekin ve Mahsun Yeşildemir'in Türk bayraklarına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklara konulan şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

AZİZ ŞEHİTLERİMİZ

Şehit P. Tğm. Furkan Sert

Şehit P. Komd. Asb. Kd. Çvş. Fikret Mangura

Şehit P. Uzm. Çvş. Enver Yaman

Şehit P. Uzm. Çvş. Kani Obi

Şehit İs.Uzm.Çvş. Ümit ÜZÜM

Şehit P.Söz. Er Celattin UYANIK

Şehit P.Söz. Er Ahmet GÜLTEKİN

Şehit P. Söz .Er Özkan ÖZKANLI

Şehit P. Söz .Er MahsuN YEŞİLDEMİR

Şehit P. Söz .Er Ahmet KUŞAK

Şehit Müht.Asb.Kd.Çvş Abdurrahman AKDOĞAN

Şehit P.Ütğm. Ege AKAR

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