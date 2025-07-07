Şehit olan 12 askerimizin kimlikleri belli oldu

Yürekler dağlandı...

Türkiye'nin terörle mücadelesi, yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de devam ediyor.

Bu kritik mücadelede acı haberler de geliyor.

MSB ACI HABERİ DUYURDU

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

12 ŞEHİDİMİZ VAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı kapsamında yürütülen operasyon bölgesinde meydana gelen metan gazı zehirlenmesi olayında şehit olan asker sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Yaralı 7 kahraman askerimizin ise tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

BAKAN GÜLER BÖLGEYE GİTTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın ardından Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesinin bölgeye intikal ettiği de kaydedildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerin isimlerini ve fotoğraflarını paylaştı.

– İstihkam Üsteğmen Ege Akar - İzmir

– Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan - Malatya

– Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı - Aksaray

– Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir - Bitlis

– Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak - Balıkesir

– İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm - Kayseri

– Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık

– Piyade Sözleşmeli Ahmet Gültekin - İstanbul

– Piyade Teğmen Furkan Sert - Malatya

– Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura - Manisa

– Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman - Niğde

– Piyade Uzman Çavuş Kani Obi - Ordu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acı haber sonrası taziye mesajında bulunarak şu ifadeleri kullandı: