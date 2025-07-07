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Şehit olan 12 askerimizin kimlikleri belli oldu

Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 19 asker metan gazına maruz kalmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, şehit sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi. Öte yandan şehitlerimizin kimlikleri açıklandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Şehit olan 12 askerimizin kimlikleri belli oldu

Yürekler dağlandı...

Türkiye'nin terörle mücadelesi, yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de devam ediyor.

Bu kritik mücadelede acı haberler de geliyor.

MSB ACI HABERİ DUYURDU

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

12 ŞEHİDİMİZ VAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı kapsamında yürütülen operasyon bölgesinde meydana gelen metan gazı zehirlenmesi olayında şehit olan asker sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Yaralı 7 kahraman askerimizin ise tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

BAKAN GÜLER BÖLGEYE GİTTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın ardından Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesinin bölgeye intikal ettiği de kaydedildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerin isimlerini ve fotoğraflarını paylaştı.

İstihkam Üsteğmen Ege Akar - İzmir

Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan - Malatya

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı - Aksaray

Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir - Bitlis

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak - Balıkesir

İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm - Kayseri

Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık

Piyade Sözleşmeli Ahmet Gültekin - İstanbul

 Piyade Teğmen Furkan Sert - Malatya

 Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura - Manisa

 Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman - Niğde 

 Piyade Uzman Çavuş Kani Obi - Ordu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acı haber sonrası taziye mesajında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun.

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