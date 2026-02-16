Kuzey Kıbrıslı fenomenden tartışma yaratan 'özgürlük' açıklaması: Atatürk de böyle yapardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

KKTC’de yaşayan ve Cenk Hoca adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Cenk Koçak, 'özgürlük' kavramını yorumladı.

Koçak, paylaştığı videoda yaptığı açıklamalarla büyük tartışma yarattı.

'ÖZGÜRLÜK' AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Videoda elinde bira şişesiyle kamera karşısına geçen Koçak, eşinin şort giydiğini, kendisinin sokakta bira içtiğini ve köpek gezdirme alışkanlığını 'özgürlük' vurgusuyla savundu.

Koçak, açıklamalarını yaparken Mustafa Kemal Atatürk'ten örnek vererek, "O da rakı içerdi, köpeği vardı" ifadelerini kullandı.

"BEN BİRA İÇERİM, EŞİM DE ŞORT GİYER"

Koçak öfkeli bir dil ile videoda ayrıca şu sözleri kullandı:

"Bu benim eşim, İranlı. Ben sokakta bira içerim. Benim eşim sokakta şort giyer. Elimde köpeği gezdiririm sokakta. Ben bira içerim, eşim şort giyer, ben de köpek gezdiririm sokakta."

"MUSTAFA KEMAL DE RAKI İÇERDİ"

"Bir şey söyleyeyim size:

Mustafa Kemal de rakı içerdi. Onun da köpeği vardı. Hoşunuza gitmiyorsa f… y…

Ben özgür bir memlekette yaşıyorum: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Biz sokakta bira içebiliriz, sokakta köpeğimizi gezdirebiliriz. Eşlerimiz de şort giyebilir."

GELENEKSEL VE DİNİ DEĞERLERE AYKIRI BULUNDU

Koçak’ın bu videosu, kısa sürede sosyal medyada yüz binlerce kez görüntülendi ve yoğun tepki çekti.

Kullanıcılar, açıklamaları 'İslam’a ve geleneksel değerlere hakaret' olarak nitelendirdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Bazı hesaplar ise sözleri 'laiklik ve bireysel özgürlük' bağlamında savundu.

Konuyla ilgili sosyal medya platformlarında tartışmalar hızla devam ediyor.