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    KYK borcu için yeni düzenleme yapılacak

    KYK borcu için yeni düzenleme yapılacak

    KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili yasal düzenleme beklenirken, borcunu ödemiş olanlar için de yeni bir formül aranıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 09:16
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gençlerin merakla beklediği öğrenim kredisinin geri ödemesiyle ilgili duyuruyu yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredi borçlarında yalnızca ana paranın tahsil edileceğini duyurdu.

    Açıklama sonrası borç sorgulaması yapan gençler, düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için sistemde borcun tamamını gördü.

    Süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak

    Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak.

    Yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Gençler, düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sadece anaparayı ödeyecek.

    Borcunu ödeyenler için de bazı seçenekler üzerinde duruluyor

    Borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor.

    Düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

    Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu ifade ediliyor.

    KYK borcu için yeni düzenleme yapılacak #1


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