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    KYK kredi borçları için yapıcı çözüm yolda

    KYK kredi borçları için yapıcı çözüm yolda

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, öğrenim kredisi geri ödemesinde öğrencileri mağdur etmeyeceklerini, yapıcı bir çözüm hazırladıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 08:59
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    Türkiye gündeminin tartışmalı konularından biri haline gelen öğrenim kredisi fazileri ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

    Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çalışmaların başlatıldığını ve kararı kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını duyurmuştu.

    Güz dönemine kadar çalışmalar son bulacak

    Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üniversite öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla KYK kredi borçları ile ilgili çalışmanın hızlandırılarak 2022-2023 akademik yılı Güz Dönemine kadar tamamlanmasını istedi.

    KYK kredi borçları için yapıcı çözüm yolda #1

    "Yapıcı çözümler hazırlanıyor"

    İlgili konunun siyasi bir malzeme aracı olmaması amacıyla çalışmaların kamuoyuna duyurulmadan devam ettiğini belirten yetkililer, bakanlığın kapsamlı bir çalışma yürüterek bu süreçte gençlerin mağduriyet yaşamamaları için yapıcı bir çözümün hazırlandığını belirtti.

    18 Temmuz'da Cumhurbaşkanı açıklayacak

    Bir diğer yandan, KYK kredi borçları ile ilgili çalışma 18 Temmuz’da gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.


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