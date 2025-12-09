KYK kredi/burs zammı 2026: Ocak'tan itibaren...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi ödemeleri hakkındaki gelişmeler, binlerce gencin gündeminde yer alıyor.

Öğrenciler, hayati önem taşıyan bu finansal desteğin 2026 yılında zamlanıp zamlanmayacağını merak ediyor.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü KYK burs ve kredi süreci, her yıl belli bir oranda artış gösteriyor.

Yeni yıla sayılı günler kala, "KYK 2026 ödemeleri zamlanacak mı" KYK 2026 ne kadar, kaç TL olacak" soruları merak edildi.

Peki; KYK ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora ödemeleri ne kadar olacak? İşte, 2026'da beklenen ödemeler...

KYK KREDİ/BURS 2026 ZAMMI

Mevcut uygulamada ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL olarak belirlenen ödeme tutarları geçerliliğini koruyor.

Bu miktarların 2026 yılı için Aralık ayında kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutularak güncellenmesi bekleniyor.

Yapılacak zamlar sonucunda burs miktarının yüzde 30 artması halinde 3.900 TL'ye, yüzde 40 artması durumunda 4.200 TL'ye, yüzde 50 artış olursa 4.500 TL seviyelerine yükseleceği tahmin ediliyor.