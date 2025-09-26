Leman dergisi soruşturmasında 3 sanık adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Leman dergisi davasında yeni gelişme...

Leman dergisinin 26 Haziran sayısındaki bir karikatürde Hz. Muhammed (sav) ve Hz. Musa’nın karikatürize edildiği ve bu çizim ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçunun işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan üç kişi tahliye oldu.

3 SANIK SERBEST BIRAKILDI

Yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Leman Dergisi’nin 26 Haziran tarihli sayısındaki bir karikatürde Hz. Muhammed (sav) ve Hz. Musa'nın karikatürize edildiği ve bu çizim ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçunun işlendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, müessese müdürü Ali Yavuz, sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, yazıişleri müdürü Aslan Özdemir tutuklanmıştı.

4 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Dergiye yönelik yürütülen soruşturma ise tamamlanmış, Leman dergisi Zafer Aknar, Ali Yavuz, Cebrail Okçu, Aslan Özdemir, yakalama emri bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”, Doğan Pehlevan için ise zincirleme şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti.