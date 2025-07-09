Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı Leman Dergisi'ne yönelik yürütülen karikatür soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu öğrenilen ve Türkiye'ye dönecek olan Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı çıkarıldı