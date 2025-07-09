Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı

Leman dergisindeki karikatür skandalının yankıları sürüyor.
Leman dergisi, 26 Haziran tarihli sayısında Hazreti Muhammed'i (s.a.v) hedef alan bir karikatür yayınladı.
Karikatüre ait görüntülerin yayılmasının ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, dergi hakkında dini değerleri alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.
YENİ BİR GÖZALTI KARARI DAHA
Soruşturma çerçevesinde firari şüpheli genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün ve sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yakalama çalışmaları sürerken Özdemir'in, saat 14.50 sıralarında yurt dışından yapacağı uçak seferi ile İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
TALİMAT VERİLDİ
Şüpheli Özdemir'in ifadesinin alınması sonrasında mevcutlu olarak savcılık makamında hazır edilmesi talimatının verildiği öğrenildi.