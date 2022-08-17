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    Leyla Şahin Usta: 6'lı masa aday belirleme kapasitesine sahip değil

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: “Maalesef 6'lı masa diye bir masa icat ettiler. 6'lı masanın adayının kim olduğunu belirleyecek bir kapasiteye sahip değiller" dedi
    • 17.08.2022 - 17:09
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    Leyla Şahin Usta: 6'lı masa aday belirleme kapasitesine sahip değil

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Büyüksinan Mahallesi'nde yaptırılan, güneş enerji panelleri ile donatılmış Kapalı Pazar Market ve Kafe Karatay Büyüksinan şubesinin açılış töreninde konuştu.

    Leyla Şahin Usta, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ortak bir cumhurbaşkanı adayını belirleyebilecek kapasitede olmadıklarını söyledi.

    "Bunların dağılışlarını göreceğiz"

    Masayı oluşturan tarafların masada yer aldıklarına pişman olduklarını ifade eden Usta, "Şimdi 'bu masada oturduk da nasıl kalkacağız' diye ciddi bir hesaplaşmanın içindeler. 6'lı masanın adayının kim olduğunu belirleyecek bir kapasiteye sahip değiller. Çünkü birlik ve beraberlik yok, biri arkasına HDP'yi gizler, birisi arkasına dış güçleri gizler. Bu masadan ancak kaos çıkar, kavga çıkar. Bunların dağılışlarını göreceğiz." dedi.

    Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gerçek bir devlet adamlığı sergilediğini ifade den Usta, şunları kaydetti:

    Leyla Şahin Usta: 6 lı masa aday belirleme kapasitesine sahip değil #1

    "Bu noktaya gelmemeliydiler"

    "Maalesef 6'lı masa diye bir masa icat ettiler. 'Toroslar'ın evladıyım' diye çıkan ama Toroslar'ın evladı olduğunu unutup oturduğu masada kimlerden emir aldığını açıklamayacak durumda, zorda kalan, yeri geldiğinde ' Konya'nın evladıyım' diye buraya gelmeye çalışan, kendini siyasetçi olarak pazarlamaya çalışan, bu ülkeye hizmet etmek değil birilerinin talimatlarıyla hizmet etmeye çalışan kişileri görüyoruz. Üzülüyoruz tabii ki, bu noktaya gelmemeliydiler." diye konuştu.

    Konuşmaların ardından kapalı pazar market ve Kafe Karatay Büyüksinan şubesinin açılışı yapıldı.

    Leyla Şahin Usta: 6 lı masa aday belirleme kapasitesine sahip değil #2


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