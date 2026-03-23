LGBT'li grup Nevruz etkinliğine katıldı: Ay, ayol, azadi

Baharın müjdecisi...

DEM Parti'nin çağrısıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Nevruz kutlaması düzenlendi.

NEVRUZ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Baharın gelişi, birlik ve kardeşliğin simgesi olan Nevruz kapsamında kutlamalara yoğun katılım olurken program, yakılan ateşin ardından kemençe dinletisiyle başladı.

Etkinlik, gün boyunca süren konuşma ve müzik performanslarının ardından sona erdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan, etkinlik alanında polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Katılımcılar, üst aramasının ardından alana giriş yaptı.

SAPKIN GRUP NEVRUZ'A KATILDI

Programda herhangi bir adli vaka yaşanmazken kameralara yansıyan bir görüntü dikkat çekti.

Yenikapı’daki Nevruz etkinliklerinde bir grup LGBT’li sapkın, "Ay, ayol, azadi" diyerek slogan attı.

LGBT BAYRAĞI AÇTILAR

Grup farklı farklı renk ve işaret içeren LGBT bayrakları açtı.

ALANDAKİLER SALDIRDI

Bu sloganların ardından alandakiler LGBT’lilere saldırmaya çalıştı.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.