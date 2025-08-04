Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liseler Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da gerçekleşmişti.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 14 Temmuz’da başlayan tercih sürecinin 24 Temmuz’da sonlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

4 Ağustos’ta açıklanacak olan tercih sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar aynı zamanda ek tercihlerin ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

MEB tarafından açıklanan takvimle birlikte ek tercih tarihleri de netlik kazandı. Peki, LGS 2. tercihler (ek tercihler) başladı mı? Ek tercihler ne zaman yapılacak?

LGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuru süreci, 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu döneme ait sonuçlar ise 8 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

İkinci nakil (ek tercih) başvuru dönemi ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025’te açıklanacak.