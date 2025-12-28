Libya askeri heyetini taşırken düşen jetin enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

- Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve askeri heyeti taşıyan jet, Haymana'da düştü ve 8 kişi hayatını kaybetti.
- Enkaz kaldırma çalışmaları, AFAD ve uluslararası ekiplerin katılımıyla tamamlandı.
- Uçağın parçaları sahadan çıkarıldı ve enkazın Malta'ya gönderilmesi planlanıyor.
Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı Başkanı Muhammed el-Haddad'ın da aralarında bulunduğu askeri heyeti taşıyan Falcon 50 tipi jet, Trablus'a gitmek üzere havalanırke Haymana ilçesinde düştü.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 5'i asker, 8 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düşen uçağın ses kayıt cihazının ve karakutusunun bulunduğunu açıkladı.
ÇALIŞMALAR SONA ERDİ
Haymana'ya bağlı Kesikkavak köyü yakınlarında 23 Aralık'ta düşen, içerisinde yer alan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği özel jetin enkazında yapılan çalışmalar sona erdi.
Bölgede kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nden yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Libya ve Fransa'dan gelen ekipler, Türk yetkililerle sahada incelemelerde bulunmuştu.
İncelemelerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında uçağın parçaları, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek alandan çıkarıldı.
MALTA'YA GÖNDERİLECEK
Çalışmaların tamamlanmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri de bölgeden ayrılmaya başladı.
Enkazın Malta'ya gönderilmesi bekleniyor.