Libya askeri heyetini taşıyan uçak kazasına ilişkin ön rapor dosyaya girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Aralık 2025’te meydana gelen uçak kazasına ilişkin kaza kırım ekibince hazırlanan ön rapor dosyaya girdi. Rapor, kazanın oluş şekline dair ilk teknik bulguları ortaya koydu.

UÇAK 14 GÜN ÖNCE BAKIMDAN ÇIKMIŞ

Rapora göre, 9H-DFS kuyruk numaralı Dassault Falcon 50 tipi uçağın son bakımı, işletici firma tarafından 1-9 Aralık 2025 tarihleri arasında yapıldı. Bakım sürecinin tamamlanmasının ardından uçak için bakım çıkış sertifikası düzenlendi.

HAVADA ACİL DURUM BİLDİRİLDİ

Ön raporda yer alan bilgilere göre, uçak saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı. Kalkıştan yaklaşık 16 dakika sonra, saat 20.33’te hava trafik kontrol merkezine elektrik arızası nedeniyle acil durum bildirimi yapıldı ve acil iniş talep edildi. Alçalmaya başlayan uçak, saat 20.36’da radar ekranından kayboldu ve mürettebatla bir daha iletişim kurulamadı.

MOTORLAR ÇALIŞIR HALDEYKEN ÇARPIŞMA

Raporda, uçağın 1252 metre yükseklikteki bir tepeye motorları çalışır vaziyette ve yüksek hızda, bütünlüğünü koruyarak çarptığı ifade edildi. Çarpma anında motorların faal olduğu özellikle vurgulandı.

ENKAZ 150 BİN METREKAREYE YAYILDI

Çarpmanın etkisiyle ortaya çıkan yüksek kinetik enerjinin kayalık zeminde emilememesi nedeniyle uçağın infilak ettiği belirtildi. Bu nedenle enkazın, küçük parçalar halinde yaklaşık 150 bin metrekarelik alana yayıldığı kaydedildi. Raporda, çarpma sonrası kısa süreli bir parlama görüldüğü ancak uçak içinde yangın izine rastlanmadığı bilgisine de yer verildi.

NİHAİ RAPOR BEKLENİYOR

Soruşturma kapsamında dosyaya giren kaza kırım ön raporunun, kazanın nedenine ilişkin kesin bir hüküm içermediği, nihai kaza kırım raporunun hazırlanmasının beklendiği öğrenildi. Kesin nedenin, kapsamlı teknik incelemeler ve kara kutu verilerinin çözümlenmesiyle netleşeceği ifade edildi.

KAZANIN GEÇMİŞİ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ile birlikte 4 kişilik askeri heyet ve 3 mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025’te Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüş, kazada uçakta bulunan herkes hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 savcı görevlendirerek kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Enkaz bölgesinde güvenlik önlemleri alınmış, uçak parçaları ve kara kutu muhafaza altına alınmış, kara kutu inceleme için Londra’ya gönderilmişti.