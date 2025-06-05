LPG'de fiyat tablosu değişti: İndirim geldi

Haber Merkezi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda akaryakıtta tablo yine değişti.

LPG'YE İNDİRİM

5 Haziran 2025 Perşembe gününden itibaren LPG fiyatlarında 1 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı.

POMPAYA YANSIDI

Gece yarısından itibaren geçerli olan indirim doğrudan pompaya yansıdı.

Akaryakıt piyasasından alınan bilgilere göre, motorin grubunda da 6 Haziran Cuma günü itibarıyla 1 liralık bir indirimin gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 46,84 TL

Motorin: 46,12 TL

LPG: 25,09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 46,70 TL

Motorin: 46,00 TL

LPG: 24,49 TL

ANKARA

Benzin: 47,50 TL

Motorin: 46,96 TL

LPG: 24,49 TL

İZMİR

Benzin: 47,84 TL

Motorin: 47,30 TL

LPG: 25,09 TL