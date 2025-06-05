LPG'de fiyat tablosu değişti: İndirim geldi

Haber Merkezi
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Bu kapsamda akaryakıtta tablo yine değişti.
LPG'YE İNDİRİM
5 Haziran 2025 Perşembe gününden itibaren LPG fiyatlarında 1 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı.
POMPAYA YANSIDI
Gece yarısından itibaren geçerli olan indirim doğrudan pompaya yansıdı.
Akaryakıt piyasasından alınan bilgilere göre, motorin grubunda da 6 Haziran Cuma günü itibarıyla 1 liralık bir indirimin gelmesi bekleniyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 46,84 TL
Motorin: 46,12 TL
LPG: 25,09 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 46,70 TL
Motorin: 46,00 TL
LPG: 24,49 TL
ANKARA
Benzin: 47,50 TL
Motorin: 46,96 TL
LPG: 24,49 TL
İZMİR
Benzin: 47,84 TL
Motorin: 47,30 TL
LPG: 25,09 TL
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