Lübnanlı Dürzi lider Canbolat, İsrail'in Şam'a saldırıları hakkında konuştu

İsrail, Şam'a sabah saatlerinden saldırı düzenledi.

Dürzileri bahane ederek Şam'ı vuran İsrail saldırılarının sürdürürken, Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Parti'nin eski başkanı Velid Canbolat ise önemli bir açıklama yaptı.

Canbolat, Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde çatışmaları körükleyerek ülkede kaos oluşturmak istediğini belirtti.

"İSRAİL'İN KOMPLOSUNUN BİR PARÇASI"

"Bu İsrail'in komplosunun bir parçası. İsrail, Dürzileri koruma adı altında Suriye'de karışıklık çıkarmak için bazı Dürzileri kullanıyor.

İsrail kimseyi korumaz, kendi çıkarları ve Arap ülkelerinin güvenliğine karşı tehlike oluşturmak için herkesi kullanır." diyen Canbolat, devletin himayesinde siyasi ve barışçıl bir çözüme ulaşmanın Süveyda'nın yararına olacağını vurguladı.

"SURİYE HÜKÜMETİYLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Meseleye Süveyda'da devletin himayesinde güvenliğin sağlanması açısından yaklaştıklarını belirten Canbolat, "Bu süreci, Süveyda'daki ulusal aktörlerle ve Suriye hükümetiyle yürüttüğümüz temaslar çerçevesinde sürdürüyoruz." dedi.

Canbolat, Süveyda'taki Dürzilerin uluslararası koruma talebinin ise Dürzileri İsrail'in siyasi hamlesi haline getirdiğini vurguladı.

Canbolat şöyle konuştu:

"SİYASİ BİR ÇÖZÜME ULAŞMASI GEREKİYOR"

Süveyda, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Süveyda'nın Suriye içinde kalması, bölgenin tarihinin ve halkının tertemiz Arap kimliğinin, her şeyin üzerinde tutularak korunması için siyasi bir çözüme ulaşılması gerekiyor.

Yaşanan son olaylardan önce, Süveyda'da ve doğu bölgesinde büyük bir kaosun hakim olduğunu, Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri'nin tek askerî ve siyasî lider olma yönündeki girişiminin başarısızlığa uğradığını söyleyen Canbolat, "Biz, silahlı unsurların ve silahların, Suriye makamlarıyla yapılacak koordinasyon çerçevesinde ordu, iç güvenlik ya da genel güvenlik kurumlarına dâhil edilmesi gerektiğini savunuyoruz." dedi.