Macron BM'de konuştu: Fransa Filistin'i resmen tanıdı

BM'de Filistin için tarihi zirve..

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı karşısında sessiz kalmayan bazı Avrupa devletleri, Filistin'i tanıma kararı aldı.

Bu kapsamda aralarında İngiltere, Avustralya, Kanada ve Portekiz’in de aralarında bulunduğu devletler, Filistin'i tanıdıklarını açıkladı.

FRANSA, FİLİSTİN'İ RESMEN TANIDI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Filistin Zirvesi'nde kürsüye çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ülkesinin Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını açıkladı..

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ SAVUNMALIYIZ"

Macron, şu ifadeleri kullandı:

Filistinliler için devlet sözü tutulmadı. Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyiz. Hepimizi tarihimizle birlikte bunu takip ettik.



Ancak hakikat şu ki: Hepimizin bir sorumluluğu var. 7 Ekim’de İsrail halkının tarihindeki en kötü terör saldırısında gördük. Bu katliamın içinde bulunan herkesin eylemleri tüm dünyayı şaşırttı.



Binlerce insan yerinden edilmiş durumda Gazze'de. Hamas zayıflatılmış olmasına rağmen insanlar ölmeye devam ediyor. Hayatları kurtarmak için ateşkesi sağlamalıyız. Bunu binlerce Filistinlinin hayatı için ve İsrailli esirler için yapmalıyız. Neredeyse 2 yıl oldu. Başkalarının insanlığını kurban etmek kabul edilemez.



Bizim yeniden gözlerimizi açıp insan yüzlerini görüp savaşın düşmanın maskesini indirmesi gerekiyor. Hem Filistinliler hem İsrailliler yalnızlık içinde yaşıyorlar. Zaman artık geldi. Çünkü en kötü şeyler geçmiş durumda değil. Filistinlilerin Mısır’a sürülmesi ya da Batı Şeria’nın ilhak edilmesi.. bunlar bugün bu odada barışın yolunu açmamızın gerekliliklerini oluşturuyor. İbrahim anlaşmalarına uyulmazsa Orta Doğu’da uzun süre barış olmaz.



Filistin’de iki devletli çözümü savunmalıyız. Artık zamanı geldi. İsrailliler ve Filistinliler arasında barış sağlanmakta. Bu nedenle Fransa bugün Filistin Devleti'ni tanımaktadır. Filistinlilerin meşru haklarının tanınması İsraillilerin hiçbir hakkını elinden almamakta.