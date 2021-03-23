AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede yeni bir düzenlemeye gidebileceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarın yapılacak AK Parti kongresiyle birlikte parti yönetiminde birçok yenilik beklenirken Ünal, kulislerde konuşulan kabine değişikliği iddiasına da açıklık getirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YENİ BİR DÜZENLEME YAPACAKTIR"

Ünal, " Değişim konuşulmaya başlanınca kaçınılmaz olarak, sistemin bir parçası değiştiğinde aslında sistemin hepsinde bir değişiklik ortaya çıkıyor. 2023'e yönelik sadece partide değil, diğer alanda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle birlikte yeni bir düzenleme yapacaktır. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." dedi.

Mahir Ünal'dan kabine değişikliği değerlendirmesi VİDEO

"AK PARTİ ÖĞRENEN BİR ORGANİZASYONDUR"

Yarınki kongrede Türkiye için güven ve istikrar vurgusu yapacaklarını söyleyen Ünal, 19 yılı tanımlayacak en önemli şeyin istikrar olduğunun altını çizdi.

Ünal, şu açıklamalarda bulundu:

"AK Parti neden 19 yıldan beri iktidarda sorusunu sorduğumuzda, sanırım bunun en güzel cevabı AK Parti bir öğrenen organizasyondur. Düşünün şu anda karşımızda bir muhalefet var ve girdiği hiçbir seçimi kazanamamış. Hiçbir seçimi kazanamamanın getirdiği psikolojiyle adeta ruh sağlığı bozulmuş bir muhalefet var karşımızda.

Ama diğer taraftan Türkiye'yi taşıyan, deneyimini artıran kendi kadrolarını da daha deneyimli hale getiren bir AK Parti var. Evet, altıncı olağan kongrede çok ciddi anlamda gençleşme yaşadı. Mesela bizim MYK'mızda altı tane gençlik kollarından gelen genel başkan yardımcımız var. Ve bunlar da geçtiğimiz üç yılda çok ciddi anlamda deneyim kazandılar.



2023'e giderken hem deneyim, hem tecrübe, hem dinamizm, hem gençlik... AK Parti bütün insan kaynağıyla bu süreçte iyi bir kombinasyonla geniş de bir MKYK oluşturacak. Muhtemelen MKYK'mızın sayısı artacak, genişleyecek.

"19 YILDA YAPTIKLARIMIZ BİR HAZIRLIKTI"

Şimdi 2002 yılının şartlarına göre oluşturulmuş bir tüzük var. Ve 2002'nin şartlarına göre oluşturulmuş birimlerin çalışma biçimleri var. Şimdi AK Parti hem insan kaynağı açısından kendisini yenilerken hem de parti mekanizmalarını da birim başkanlıklarını da yeniliyor.

19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı, şimdi yeni başlıyoruz. Çünkü cumhuriyetimizin 100 yılı bitiyor, ikinci yüz yıla başlıyor. Biz 19 yıl boyunca sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, bilişim teknolojilerinde Türkiye'nin altyapısını hazırladık. İnşallah şimdi yola çıkıyoruz."

HDP'YE AÇILAN KAPATMA DAVASI

HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin de konuşan Mahir Ünal, konuyu siyasetle ilişkilendirmenin yanlış olduğunu ve bu konuya cevabı yargının vereceğini söyledi.

Ünal, "Terörle aranıza mesafe koymuyorsanız, terörü övüyorsanız hukuk devreye girer ve sizin terörle ilişkinizi araştırır. Bu kadar basit. Konunun siyasallaştığı yönündeki tartışmalar son derece anlamsız." dedi

"YENİ BİR METİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Ünal, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi konusu hakkında da açıklamalarda bulundu

Sözleşmenin kimlik dayatmanın aparatı haline geldiğini söyleyen Ünal, "Kadın cinayetleri ve şiddetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.



Yeni bir metin üzerinde çalışıldığını belirten Mahir Ünal, çalışmanın yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.