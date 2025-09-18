Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor

İsrail, Gazze'ye yönelik işgal planını devreye soktu.

Gazze'ye kara harekatı başlatan İsrail'e en yüksek tepkiyi ise Türkiye veriyor.

Türk halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gazze'nin sesi olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda da Ankara, bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.

MAHMUD ABBAS TÜRKİYE'YE GELİYOR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün Başkent'e geliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.