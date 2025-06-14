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Haber Merkezi

Orta Doğu yine yangın yeri...

Yıllara dayanan İran-İsrail gerilimi, son yılların en yüksek seviyesinde.

8 aylık bir hazırlık aşamasından sonra İran içlerine girerek sabotaj düzenleyen İsrail. İran'ın en önemli askeri isimlerini bir gecede ortadan kaldırdı.

Genel kurmay başkanından kuvvet komutanlarına nokta atışı saldırılarla İran ordusunun tepesini tamamen yok eden İsrail'in bu saldırısından sonra İran Tel Aviv'e füze yağdırmaya başladı.

Karşılıklı saldırılar devam ediyor.

İsrail'in başkenti Tel Aviv ve İran'ın birçok şehrinde yıkım var.

AHMEDİNEJAD'IN YENİDEN GÜNDE OLAN RÖPORTAJI

Saldırılar her geçen dakika şiddetini artırırken Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yıllar önce verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu.

İki ülke arasındaki istihbarat savaşının boyutlarını ortaya koyan röportajda Ahmedinejad, görevi sürecinde İsrail'İn istihbarat birimi MOSSAD'ı yok etmek için bir birim kurduklarını belirtiyor.

"İSRAİL'E KARŞI KURDUĞUMUZ BİRİMİN BAŞINDAKİ İSİM İSRAİL AJANI ÇIKTI"

İsrail, istihbaratının İran içindeki yapılanmasının derinliğine dikkat çeken Ahmedinejad, kurdukları bu yapının başına geçirdikleri ismin daha sonra İsrail ajanı çıktığını itiraf ediyor.

Ahmedinejad'ın bu röportajı, 8 aylık hazırlık sürecinden sonra İran'ın kılcal damarlarına kadar sızarak operasyon yapan İsrail'in ülke içindeki nasıl yapılandığını ortaya koyuyor.