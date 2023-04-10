Mahmut Tuncer'in oğlu AK Parti'den milletvekili adayı oldu Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Tuncer, Aydın 5'inci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

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34 gün sonra yapılacak seçimler nedeniyle siyasi partiler, milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu.

Aday listelerini YSK'ya sunan partilerden biri de AK Parti oldu.

Listelerde tanıdık simaları barındıran AK Parti'de dikkat çeken bir vekil adayı daha oldu.

Ünlü türkücünün oğlu da aday listelerinde kendine yer buldu

Şanlıurfalı türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti'nin Aydın milletvekili adayı listesinde 5'inci sırada yer aldı.

Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, adaylığı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

"Medeniyetler tarihi şehri Aydın’ımıza sahip çıkmak için çok çalışacağım"

Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir başlangıç yapmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleri ile çok önemli bir adım attık. 28. Dönem AK Parti Aydın Milletvekilliği için teveccühleri ile şahsımı aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Medeniyetler tarihi şehri Aydın’ımıza sahip çıkmak için çok çalışacağım. Bu sorumlulukla, ortak akılla, ortak iradeyle, ortak vicdan ve milli iradenin gücüyle Türkiye Yüzyılı’nda davamıza bir nefer olarak Durmak Yok Yola Devam!" dedi.