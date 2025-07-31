Mal varlıkları dondurulmuştu: 5 kişi hakkındaki karar kaldırıldı

Terörle mücadelede uygulanan tedbirlerden birisi...

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirenlerin mal varlıkları donduruluyor.

04 Nisan 2023’te yayınlanan ilk karar kapsamında örgütlerle ilişkili olduğu belirtilen bazı isimlerin mal varlıklarına el konulmuştu.

5 KİŞİNİN TEDBİRİ KALDIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, daha önce mal varlıkları dondurulan 5 kişinin bu tedbir kararı kaldırıldı.

MAKUL ŞÜPHE ORTADAN KALKTI

Kararın gerekçesinde, söz konusu kişilerin "terörün finansmanı" suçunu işlediklerine dair makul şüphelerin ortadan kalktığı belirtildi.

Böylece Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında uygulanan malvarlığı dondurma işlemi sona erdirildi.

İSİMLER ŞÖYLE

Karar doğrultusunda malvarlığı üzerindeki tedbir kaldırılan isimler şöyle:

- Mustafa Şahin (Kilis doğumlu - 1973)

- Suphi Hamida (Halep doğumlu - 1984)

- Nevin Hamida (Halep doğumlu - 1979)

- İhsan Baran (Bartın doğumlu - 1974)

- Metin Avut (Diyarbakır doğumlu - 1972)

YERLİKAYA VE ŞİMŞEK İMZALADI

Bu karar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalandı.