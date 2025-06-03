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Malatya’da iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Malatya’da iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü Battalgazi ilçesinde seyir halindeki iki araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası araçlar hurdaya dönerken, yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.