İHA
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kazada iki araç kavşakta çarpıştı.
Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, kazada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kavşakta trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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