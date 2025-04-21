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İHA

Malatya'nın Arapgir ilçesinde köy yolunda seyir halinde ilerleyen bir araç, beklenmedik bir misafirle karşılaştı.

Yola aniden çıkan ayı, köy sakinlerini şaşkına çevirirken o anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

YOLA ANİDEN ÇIKTI, KAYDA ALINDI

Volkan Şahin isimli vatandaş, aracıyla seyir halindeyken önüne çıkan ayıyı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Yol kenarında bir süre ilerleyen ayı, ardından istinat duvarını aşarak gözden kayboldu.

"BİR AYIMIZ EKSİKTİ"

Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Şahin, esprili bir şekilde “Bir ayımız eksikti” notunu düştü.

Köy sakinleri ilk defa bir ayı gördüklerini belirtirken, olay bölge halkı arasında şaşkınlık yarattı.

YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ

Yiyecek aramak için yerleşim alanlarına indiği düşünülen ayı sonrası yetkililer, bölge halkına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Olayla ilgili herhangi bir zararın oluşmadığı öğrenildi.