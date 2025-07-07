Malatyalı şehidin ailesi şehadet haberini İstanbul'dayken aldı

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerden temizlenen mağarada, arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 12'si şehit oldu.

12 aileye acı haber verildi...

Malatyalı şehit Piyade Teğmen Furkan Sert'in babası Hikmet ve annesi Emiş Sert de oğullarının şehadet haberini, bir ziyaret için gittikleri İstanbul’da aldı.

ACILI AİLE MALATYA'YA DÖNDÜ

Bunun üzerine aile, Malatya'ya dönmek üzere yola çıktı.

Öte yandan şehit teğmenin ailesinin yaşadığı Orduzu Mahallesi'ndeki evlerine Türk bayrağı asıldı.

ŞEHİT PİYADE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Burada dede Mehmet Sert, taziyeleri kabul etmeye başladı.

Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, yarın Şehir Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.