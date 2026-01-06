Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Wan Azizah Türkiye'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eşi Demet Güler Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmî davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendiyi Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı" denildi.

RESMİ ZİYARET DUYURUSU YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 7 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Ziyaret kapsamında, yarın Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının tertipleneceğini bildiren Duran, "Bu çerçevede, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir." ifadelerini kullandı.