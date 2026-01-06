Abone ol: Google News

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Wan Azizah Türkiye'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 21:06
Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Wan Azizah Türkiye'de
  • Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Wan Azizah resmi davetle Türkiye'ye geldi.
  • Ziyaret kapsamında Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak.
  • Toplantıda ikili ilişkiler ve uluslararası konular ele alınacak, çeşitli belgeler imzalanacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eşi Demet Güler Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmî davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendiyi Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı" denildi.

RESMİ ZİYARET DUYURUSU YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 7 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Ziyaret kapsamında, yarın Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının tertipleneceğini bildiren Duran, "Bu çerçevede, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir." ifadelerini kullandı.

Gündem Haberleri