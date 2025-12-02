Maltepe Belediyesi'nde çalışanlar iş bıraktı: Sokaklarda çöp yığınları oluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde çöp sorunu...

Maltepe Belediyesi iştiraklerinden MATAŞ A.Ş'ye bağlı çalışan yaklaşık 2 bin işçi, ekim ayında ödenmesi gereken ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle İş Kanunu'nun 34. maddesine dayanarak, dün itibarıyla "çalışmaktan kaçınma" hakkını kullandı.

DİSK'e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube üyesi işçiler, belediyenin ödemelerle ilgili net bir tarih vermemesi nedeniyle görev yerlerine gitmeyerek, Gülsuyu'ndaki Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplandı.

İŞ BIRAKMA NEDENİYLE ÇÖPLER TOPLANMADI

Belediyeye bağlı kafelerin açılmadığı, park ve bahçelerin işlemlerinin yapılmadığı ilçede çöpler de toplanmadı.

İlçedeki Kışlalı Caddesi'nde pazartesi günleri kurulan semt pazarının çöpleri, işçilerin çalışmaması nedeniyle yolda kaldı.

Konteynerlerin çöple dolup taştığı görüldü.

"BU NE REZİLLİK! BU KADAR OLMAZ"

İlçe sakinlerinden Birgül Tor, pazardan kalan çöplere tepki göstererek, "Böyle bir rezillik olamaz, şuraya bakın. Çoluk çocuk da vatandaş da geçiyor. 67 yaşındayım ama ilk defa pazarımızı böyle görüyorum, şaşırdım.

Sabahtan beri böyle rezillik. Dün pazarımız vardı. Gecesinde toplanıyor, sabah pırıl pırıl oluyordu. Bu ne rezillik? Bu kadar olmaz." diye konuştu.

"HER YERDE BU ÇÖP YIĞINLARI VAR"

Pazarın kurulduğu sokakta oturan Müşerref Köse, "İşçileri sonuna kadar destekliyorum. İnsanlar emeğinin karşılığını alabilmeli. Ne taahhüt edildiyse yerine getirilmeli. Sadece pazar yerinde değil, oturduğum sokakta da aynı şey var. Bugün sabahtan beri Maltepe'de bir iki işim vardı, her yerde bu çöp yığınları var.

Bu Belediye Başkanı Esin Köymen'e kadar hiç böyle bir problem yaşamamıştık Maltepe'de. Esin Hanım geldiğinden beri bu problemleri sık sık yaşıyoruz. Grev yapanların, işi durduranların sonuna kadar arkasındayım." açıklamasını yaptı.

"HER TARAF REZİLLİK İÇİNDE"

Kamyonuyla pazarın kurulduğu caddeden geçen Arif İbecik, "Allah'ınızı severseniz şu rezilliği çekin. Sultanbeyli'den geliyorum, orada böyle bir şey hiç görmedim. Maltepe gibi yere bak. Allah'ını seversen böyle bir şey olabilir mi?

Görünen köy kılavuz istemez, her taraf rezillik içinde. Ben Yozgatlıyım, köyümde bile böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"AYAĞIMI YOLA SOKMAYA ÇEKİNİYORUM"

İlçede 50 yıldır yaşayan Yasin Albamya, "Geçen yıl da böyle oldu. Bir hafta toplamadılar. Anlaştılar, bir hafta sonra gelip topladılar. O süreçte de mahalle çöp yuvası oldu, vatandaş kendi kapısını süpürdü, çöp dağları oldu. Yine bir hafta sürecek. Burada öğrenciler okula gidip geliyor. Çocukların durumu ne olacak? Hastalık yayılacak. Araba park etsen edemezsin, o ona bağıracak." şeklinde konuştu.

Orhan adlı ilçe sakini ise "Her taraf pislik içinde, pazarın oradan geliyorum ayağımı yola sokmaya çekiniyorum. Belediyenin bir önlem alması lazım ama işçi de hakkını almak mecburiyetindedir. İşçinin hakkını verecekler. Vermezlerse belediye başka bir önlem alacak." dedi.

"HAKKIMIZI ALALIM, ÇÖP TOPLARIZ"

Temizlik işçileri adına konuşan Zafer Yılmaz, ödemelerinin düzenli olarak yapılmasını, huzurlu olarak evlerine ve işlerine gitmek istediklerini belirterek "O çöpleri yine biz toplayacağız, her tarafı yine biz temizleyeceğiz.

Hakkımızı alalım, çöp toplamakla ilgili bir sıkıntımız yok. Yıllardır bu işi yapıyoruz zaten, işimiz bu." ifadelerini kullandı.