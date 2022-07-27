Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen yangında zarar gören 59 bin hektarlık alanın yüzde 90'ı ağaçlandırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı nokta, geçtiğimiz yıl 28 Temmuz günü aynı anda alevlere teslim olmuştu.

10'uncu günün sonunda söndürülen yangında, 59 bin 865 hektarlık alan zarar gördü.

Öte yandan Türkiye'nin seferber olduğu yangında evler, hayvanlar ve 2’si orman teşkilatından olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Manavgat 4-5 yıl içinde yeşil örtüsüne kavuşacak

Geçen 1 yılın ardından orman içinde zarar gören yüzde 90'lık alan ağaçlandırıldı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, kalan yüzde 10’luk kesimdeki çalışmaların ise yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve Manavgat’ın 4-5 yıl içinde yeşil örtüsüne kavuşacağını bildirdi.

Manavgat yangınının yaraları sarılıyor: Yüzde 90'ı ağaçlandırıldı VİDEO

"Ağaç dikme mevsimimiz sonbahardır"

59 bin 865 hektar alanı planladıklarını aktaran Dikici, “30 bin hektarı tabi tensille orman haline getirilecek. 16 bin hektarı da taşlık kayalık ulaşılamayacak alanlardı. Bunları da tabiata yenilenmesi için tabiata ayırdığımız alanlarda bunlara da tohum takviyesi yapıyoruz. 14 bin hektar alanı da suni tensille gençleştirecektik. Suni tensille gençleştireceğimiz alanların bir kısmını tohumladık, oradan tohumla gelenler oldu. 5 bin hektar civarında diktik, 6 bin hektarlık alanında sürüm yapacağız. Ağaç dikme mevsimimiz sonbahardır. Tekrar Manavgat’ı yeşil olması için imar edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

"1 milyon 650 bin fidan diktik"

Yangının yaralarını sarmak için hemen çalışmalara başladıklarını bildiren Dikici, “Ormancılık yönünden önce alanı planladık, ’Ne kadar alan yandı, ne yaparız da yeşil alan getiririz?’ diye çalıştık. Allah’a şükür ağaçlandırma çalışmalarında yüzde 90’a geldik. Yüzde 10’luk kesimde çok sarp tabiata bırakacağımız o alanlarda 30 bin hektar tabi tensil planlamıştık. Yaklaşık 25 bine yakın tabi tensili tamamladık. Buraya 1 milyon 650 bin fidan diktik. Geriye kalan suni tensillerin üzerinin temizliği bittiği için ihaleye çıkıldı, saha temizliklerine, sürümlerine başladık, sonbaharda da onların dikimlerini tamamlayacağız. Yeniden yeşil 4 ilçe için çalışmalarımızı bu yıl sonunda bitireceğiz.” diye konuştu.

"Yıl sonu itibariyle çalışmalarımızı bitireceğiz"

Yeşillendirme çalışmalarının vatandaşların görememesinde yakınan Dikici, “Kış mevsimi yağışlı geçtiği için çok güzel çimlenme oldu. Bu yazı atlattıktan sonra kuraklıktan nerelerin etkilendiğine bakacağız. Yıl sonu itibariyle çalışmalarımızı bitireceğiz. Çok güzel fidanlarımız geldi. Köy kenarlarının uygun bölgelerine keçiboynuzu defne gibi gelir getirici olmasının yanında yangının köyle hızlı gelmesini engelleyecek bantlar oluşturuyoruz. Büyük defne alanlarındaki rehabilitasyon çalışmalarını tamamladık. Köylülerimiz iki yıl içinde yeniden defne üretimlerine başlayacak.” dedi.

"Yangına karadan müdahale edebilecek 200 araca sahibiz"

Antalya’da uçak ve helikopter sayısının arttığını kaydeden Dikici, “24 saat havadan gözetleme yapan İHA’mız var. 4 tane Air Tractor uçağa sahibiz Karain’de duruyor. İki tane 10 tonluk su atabilen helikopterimiz var, birisi merkezde, biri Manavgat’ta. Bunun haricinde iki adet gece uçabilen yarasa helikopter diye isimlendirilen helikopterimiz var. 5 tanede 2,5 tonluk su atabilen merkezde, Kaş’ta, Kumluca’da, Alanya ve Manavgat’ta konuşlanmış helikopterimiz var. Trabzon ve Giresun’dan 11 tane arazöz ekipleriyle takviye olarak geldi. Genel Müdürlüğümüz işçi alımı yaptı. 200 tane karadan yangına müdahale edebilecek araca sahibiz. 14 dozer tırların üzerinde bekliyor. Kepçe, greyderimiz var.” ifadelerine yer verdi.

2 bin 400 personel teyakkuzda

Dikici, Antalya Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 bin 400 personelin, 10 gündür süren kurak ve rüzgarlı hava nedeniyle teyakkuzda olduklarını ve tamamen çıkabilecek yangınlara odaklandıklarının altını çizdi.

"İçinde bulunduğumuz kritik günler çok önemli"

Antalya’nın şu ana kadar orman yangınlarında iyi gittiğini ve sezonu bu şekilde tamamlamayı umut ettiklerini dile getiren Dikici, “Yangın mevsimi 31 Ekim’e kadar ama hava halleri çok önemli. İçinde bulunduğumuz kritik günler çok önemli. Bu dönemde bir yangın çıktığında büyüme ihtimali çok fazla. Rüzgar yoksa ve hava nemliyle çıkan yangını söndürmemiz kolay oluyor. Geçen yılla çıkan yangın sayısında çok fazla değişiklik yok. Kamuoyuna çok yansımıyor ama 100’ün üzerinde yangımız oldu şu ana kadar. Gidip söndürüyoruz. Büyüyen olmadı ama büyümeyeceği anlamına gelmez, o nedenle tedbiri elden bırakmayalım. Bu hava halleri devam ettiği sürece her yaz bu sıkıntıları yaşayacağız.” diye konuştu.

"Yanan alanlarda yapılaşmaya izin verilmez"

Her yanan alandan sonra buraların imara açılma gibi söylentilerin olmasını eleştiren Vedat Dikici, “Anayasa maddesi ve orman kanunları belli, yanan alanlarda yapılaşmaya izin verilmez. Manavgat’ta bize yanan yerde imara açılan bir yer gösterilemez.” ifadelerini kullandı.

İHA'nın aktarımına göre; bölgedeki yanan alanlar ve ağaçlandırma çalışmaları dron ile görüntülenirken kızılçam fidanlarının ise boylarının 1 karışı aştığı görüldü.

















