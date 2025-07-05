Manavgat'taki rüşvet açığa çıktı: Destek için belediye önüne akın ettiler

CHP'nin adı, son dönemlerde soruşturmalarla anılır hale geldi...

Bu kapsamda CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına bir yenisi daha eklendi.

MANAVGAT BELEDİYESİ'NE OPERASYON

İstanbul ve İzmir'deki operasyonların ardından Antalya Manavgat Belediyesi'ne, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara ile bazı belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ADIM ADIM İZLENDİLER

Operasyonun imar işleri ile doğrudan alımlardaki yolsuzluk iddiaları ve mülkiye başmüfettişinin raporu doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

BAKLAVA KUTULARINDA RÜŞVET

Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediye binasında arama başlattı.

Partililer belediye binası önünde toplanmaya başlarken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde önlem aldı.

BELEDİYE ÖNÜNE AKIN ETTİLER

Binada arama sürerken operasyonu duyan vatandaşların Manavgat Belediyesi'ne akın ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER SONRASI ALANDAN AYRILDILAR

Burada gözaltılara yönelik protesto gerçekleştiren Manavgatlılar, bir süre sonra operasyona dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bina önünden ayrılmaya başladı.