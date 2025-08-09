Manisa’da çevreyi kirletenlere 91 milyon liranın üzerinde ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çevre kirliliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında, Manisa İl Müdürlüğü ekipleri 1 Ocak–31 Temmuz 2025 tarihleri arasında il genelinde 487 çevre denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sonucunda çevre ve insan sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik 69 ayrı Çevre Kanunu ihlali tespit edildi.

69 İHLAL, 91 MİLYON LİRA CEZA

Bu ihlaller için toplam 91 milyon 656 bin 39 TL idari para cezası uygulandı.

Raporlara göre, atık bertarafı nedeniyle 17 idari yaptırıma 54 milyon 245 bin 540 TL ceza kesildi. Atık su nedeniyle 14 ihlale 24 milyon 4 bin 650 TL, hava emisyonu nedeniyle 11 ihlale 6 milyon 539 bin 957 TL, toprak kirliliği nedeniyle 4 ihlale 1 milyon 384 bin 97 TL ceza uygulandı.

ÇED/Çevre izni nedeniyle 9 ihlale 2 milyon 591 bin 308 TL, gürültü kirliliği nedeniyle 8 ihlale 2 milyon 674 bin 376 TL, anız yakma nedeniyle 4 ihlale 28 bin 295 TL, bilgi ve belge eksikliği nedeniyle ise 2 ihlale 187 bin 814 TL ceza kesildi.

FAALİYET DURDURMA KARARLARI DA ALINDI

Manisa İl Müdürlüğü yetkilileri, para cezalarının yanı sıra çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Denetimlerin yıl boyunca aralıksız olarak devam edecek.