Manisa'da emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 1 Temmuz gecesi saat 23.30 sıralarında bir emlak ofisinde alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

İŞLETME SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Başından ve karnından vurulan emlak ofisi sahibi Yiğit Burdur, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda her iki bacağından yaralanan Baykan K., Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sol ayak bileğinden vurulan Yusuf K. ve sağ ayağından yaralanan Burak C.E. ise taburcu edildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgada silah kullandığı belirlenen Yusuf Karaboğa ile birlikte toplam 12 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bölgede yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 189 mermi ve 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Karaboğa, Berkay Aydın, Selim Enes Budur ve Umut Özaki tutuklandı.

Diğer 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Silahlı kavganın yaşandığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ofis içerisindeki tartışmanın bir anda silahlı çatışmaya dönüştüğü, panik halinde insanların dışarı kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.