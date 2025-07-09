Manisa'da yangından geriye küle dönen evler ve tarlalar kaldı

Türkiye, yangınlarla mücadele ediyor...
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmentepe mevkiinde, dere yatağındaki meşelik alanda yangın çıktı.
KÖYLÜLER TAHLİYE EDİLDİ
Yangın rüzgarın da etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Taşköy'e ulaşırken köylüler bölgeden tahliye edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın, Uşak'ın Eşme ilçesinde kontrol altına alındı.
ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR
Yangının ardından bölgeye dönen vatandaşlar, içler acısı manzarayla karşılaştı.
Büyük bir yıkıma yol açan yangından geriye küle dönen evler ve tarlalar kaldı.
KAMERALARA YANSIDI
Bölgede inceleme yapan ev ve tarla sahipleri, o anları cep telefonuyla görüntüledi.